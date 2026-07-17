Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne eklenen maddeyle, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun ilgili hükmünde yer alan "motor silindir hacmi" ibaresinden sonra "çekiş sistemi" ifadesi de eklendi. Böylece Cumhurbaşkanı, ÖTV oranlarını belirlerken araçların çekiş özelliklerini de değerlendirme yetkisine sahip olacak.





DÖRT ÇEKER SAHİPLERİ DERT ÇEKECEK

Akşam'da yer alan habere göre düzenleme, ilerleyen dönemde 4x4, 4x2, önden çekişli ve arkadan itişli araçlar için motor hacmiyle birlikte farklı ÖTV oranlarının uygulanabilmesine imkan tanıyor. Kanun gerekçesinde, vergi sisteminin daha esnek hale getirilmesinin ve araçların teknik özelliklerinin de vergilendirmede dikkate alınmasının amaçlandığı belirtildi.