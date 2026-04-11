Geleneksel alarm sistemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda sürücüler, dikiz aynalarını korumak için kurşun geçirmez yeleklerde kullanılan "Kevlar" malzemeden üretilen özel kılıflar kullanmaya başladı.

Özellikle lüks araçların garaj yerine sokaklara park edildiği prestijli mahallelerde yaygınlaşan bu eğilim, dış aynaların hırsızlar için "kolay ve pahalı bir hedef" haline gelmesine bir yanıt olarak doğdu.

Kullanılan kılıflar, koruyucu ekipman üretiminde kullanılan, dayanıklılığıyla ünlü sentetik malzeme Kevlar’dan üretiliyor. Bu kılıflar doğrudan dikiz aynalarının üzerine geçiriliyor. Kılıflar özel bir kilit mekanizmasıyla sabitleniyor; bu da parçanın yerinden sökülmesini veya kesilmesini neredeyse imkansız hale getiriyor.

200 DOLARLIK YATIRIM, 1.200 EUROLUK TASARRUF SAĞLIYOR

İlk bakışta sıra dışı bir aksesuar gibi görünen bu koruyucular, lüks araç sahipleri için aslında rasyonel bir matematiksel hesabın ürünü. Bir set koruyucu kılıfın fiyatı yaklaşık 200 dolar. Örneğin bir Porsche 911 modelinde sadece tek bir dikiz aynasının değiştirilmesi ve kalibre edilmesi 1.200 euroyu aşan bir maliyet çıkarabiliyor.

Hırsızların saniyeler içinde söküp piyasada kolayca elden çıkarabildiği bu parçalar, otomobil sahipleri için hem maddi hem de operasyonel bir kâbusa dönüşmüş durumda. Bu nedenle, 200 dolarlık kılıf yatırımı, potansiyel bir hırsızlık durumunda oluşacak devasa masrafın yanında "makul bir sigorta" olarak değerlendiriliyor.

Amsterdam'daki bu gelişme, büyük Avrupa şehirlerinde park yeri sorunu yaşayan lüks araç sahipleri arasında hızla yayılıyor. Güvenlik uzmanları, bu tür fiziksel engellerin hırsızlar için caydırıcı bir "zaman kaybı" yarattığını ve suç oranlarını düşürebileceğini belirtiyor.