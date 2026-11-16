Ülkenin doğusunda, Leppävirta ile Kuopio arasındaki yol kesiminde hayata geçirilecek uygulama, Finlandiya'nın savunma altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor. Normal şartlarda sivil araçların kullanacağı yol, askeri ihtiyaçlar doğrultusunda geçici olarak uçak trafiğine açılabilecek.

OTOYOL GEREKTİĞİNDE UÇAK PİSTİ OLACAK

Proje kapsamında yolun belirlenen bölümünde savaş uçaklarının güvenli şekilde iniş ve kalkış yapabilmesine uygun düzenlemeler gerçekleştirilecek. Böylece askeri uçaklar yalnızca geleneksel hava üslerine bağlı kalmadan farklı noktalardan operasyon düzenleyebilecek.

Finlandiya'nın uzun süredir uyguladığı dağınık hava operasyonları stratejisinin bir parçası olan sistem, özellikle olası kriz ve çatışma durumlarında hava kuvvetlerinin hareket kabiliyetini artırmayı hedefliyor.

212 MİLYON AVROLUK PROJE

Finlandiya'nın 5 numaralı ulusal karayolu üzerinde yürütülen projenin toplam maliyeti 212 milyon avroya ulaştı. Yolun yenilenmesi için ayrılan 180 milyon avroluk bütçeye, Paukarlahti bölgesinde oluşturulacak askeri iniş alanı nedeniyle yaklaşık 32 milyon avro daha eklendi.

Çalışmalar iki aşamada gerçekleştirilecek. Leppävirta ile Palokangas arasındaki yaklaşık 16 kilometrelik bölümün 2028'de, Humalajoki'ye uzanan 18 kilometrelik ikinci bölümün ise 2029'da tamamlanması planlanıyor.

UÇAKLAR İNDİĞİNDE TRAFİK BAŞKA YOLA AKTARILACAK

Otoyolun savaş uçakları tarafından kullanılması gerektiğinde ilgili bölüm araç trafiğine kapatılacak. Sürücüler, Paukarlahti ve Oravikoski yerleşimlerinden geçen eski yola yönlendirilecek. Günlük yaklaşık 6 bin 600 aracın kullandığı güzergâhta böylece sivil ulaşım ile askeri faaliyetlerin birbirinden ayrılması sağlanacak.

Proje kapsamında uçakların güvenliği için yedi kilometre uzunluğunda ve 600 metre genişliğinde bir koruma alanı da öngörülüyor. Ayrıca bölgedeki yüksek gerilim hattının taşınması veya yer altına alınması değerlendiriliyor.

Finlandiya'da karayollarının askeri uçaklar için kullanılması yeni bir uygulama değil. Ülkede 1960'lı yıllardan bu yana oluşturulan yaklaşık 20 yedek iniş alanı bulunuyor. Yeni proje de bu savunma ağını genişletecek.