Japon otomotiv üreticisi Honda, lastik tamir kitinde tespit edilen teknik bir sorun nedeniyle ABD genelinde 1 milyon 49 bin 883 aracı geri çağırma kararı aldı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, araçlardaki lastik sızdırmazlık tüpünde tehlikeli düzeyde basınç birikimi oluşabiliyor. Bu durum, tüp kapağının ani şekilde fırlamasına yol açarak araç içindekiler için ciddi yaralanma riski yaratabiliyor.

HANGİ MODELLER ETKİLENİYOR?

Geri çağırma kapsamında özellikle belirli Honda Accord Hybrid, CR-V Hybrid ve CR-V Fuel Cell EV modellerinin yer aldığı bildirildi. S

öz konusu araçlarda kullanılan tamir kitlerindeki nozul ve sızdırmazlık tüplerinin ücretsiz olarak yenileriyle değiştirileceği açıklandı. İşlemler yetkili Honda servisleri tarafından gerçekleştirilecek ve araç sahiplerinden herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

ŞİRKET TÜM MASRAFLARI ÜSTLENECEK

Honda, geri çağırma sürecinde değişim operasyonunun tüm lojistik ve işçilik masraflarını üstlendiğini duyurdu. Bayiler, etkilenen araç sahipleriyle iletişime geçerek gerekli parça değişimlerini hızlı şekilde başlatacak. Mühendislik incelemelerine göre sorun, sızdırmazlık kimyasalının ambalaj ve basınç yapısından kaynaklanıyor ve bu durumun güvenlik üzerinde doğrudan etkisi bulunuyor.