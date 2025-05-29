ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, geri çağırma 2021-2025 yılları arasında üretilen bazı modelleri kapsıyor.

Sorunun, geri vitese geçildiğinde arka görüş kamerasının görüntüsünün gecikmeli gelmesi, donması ya da hiç görüntülenmemesi olduğu belirtildi.

Bu hata, sürücünün görüş alanını kısıtlayarak çarpma riskini artırıyor. Toplamda 1 milyon 75 bin 299 araç bu sorundan etkileniyor.

Ford, etkilenen araçların yazılımını yetkili bayiler aracılığıyla ücretsiz olarak uzaktan güncelleyeceğini duyurdu.

Ayrıca, araç sahiplerine güvenlik riski hakkında bilgi verileceği açıklandı.