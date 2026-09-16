Tespit edilen sorun, belirli koşullarda aracın hareket halindeyken tekerleklere aktardığı itiş gücünün aniden kesilmesine neden olabiliyor. Geri çağırma kapsamındaki araçlarda Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU) yazılımı güncellenecek.

SORUN HANGİ DURUMLARDA ORTAYA ÇIKIYOR?

Yazılım hatasının, bataryanın doluluk oranının yüksek olduğu ve rejeneratif frenlemenin yoğun şekilde kullanıldığı durumlarda ortaya çıkabildiği belirtiliyor. Sürücünün gaz pedalından ayağını çekmesi veya frene basmasıyla devreye giren enerji geri kazanım sistemi, yazılımdaki hata nedeniyle bataryaya izin verilen seviyenin üzerinde enerji aktarabiliyor.

HAREKET HALİNDE İTİŞ GÜCÜ KESİLEBİLİYOR

Sistem aşırı şarj durumunu algıladığında elektrikli tahrik sistemi kendisini korumak amacıyla gücü aniden kesebiliyor. Araç tamamen kapanmasa da tekerleklere aktarılan itiş gücü kaybolabiliyor. Bu durumun özellikle otoyola katılma veya sollama sırasında ortaya çıkması güvenlik riski oluşturabiliyor.

10 BİN ARAÇTA HANGİ İŞLEM YAPILACAK?

Sorunun giderilmesi için geri çağırma kapsamındaki C-HR EV’lerin Elektronik Kontrol Ünitesi yazılımının güncellenmesi gerekiyor. Toyota’nın güncellemeyi uzaktan gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği henüz netleşmedi. Araç sahiplerinin işlem için yetkili servislerden randevu alması öneriliyor.

AYNI PLATFORMU KULLANAN MODELLER DE BULUNUYOR

Toyota C-HR EV; Toyota bZ serisi, Lexus RZ ve Subaru Solterra ile aynı e-TNGA platformunu kullanıyor. Ancak söz konusu modellerde aynı yazılım sorununa ilişkin henüz bir problem tespit edilmedi.