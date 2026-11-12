Daha büyük motorlar ve yüksek hızların ön planda olduğu günümüz pikap pazarının aksine Toyota, sadece 3,35 metre uzunluğunda ve 272 kilogram taşıma kapasitesine sahip "KEI-01" adlı mini 4x4 kamyonetini tanıttı.

Ancak pek çok standart otomobilden bile küçük olan bu aracın en dikkat çekici özelliği boyutları değil, otoyollara çıkmasını engelleyen kasıtlı hız sınırı.

Toyota’nın yaptığı resmi açıklamaya göre yeni KEI-01, azami saatte 40 kilometre hızla sınırlandırıldı. Şirketin aracın otoyollarda ve yüksek hızlı yollarda kullanılmasını imkansız hale getiren bu kararı almasının arkasında ise ABD mevzuatı yatıyor.

Toyota, aracı "Düşük Hızlı Araç" (LSV) kategorisine sokarak geleneksel otomobillere uygulanan ağır güvenlik ve yasal prosedürlerin dışında tutmayı hedefledi. Bu sınıflandırmada kalabilmek için fabrika çıkışı olarak saatte yaklaşık 40 kilometre (25 mil) hıza sabitlenen aracın kamuya açık yollardaki kullanımı ise tamamen yerel yönetimlerin düzenlemelerine bağlı olacak.

SAĞ'DAN DİREKSİYONLU KABİNE SAHİP

Kaputunun altında 660 cc hacminde üç silindirli bir motor ve CVT otomatik şanzıman barındıran mini kamyonet, zorlu zeminler için düğmeyle kilitlenebilen seçilebilir 4x4 sürüş sistemine sahip. 1,52 metreden daha dar yapısıyla en dar alanlarda bile yüksek manevra kabiliyeti sunan KEI-01'in arka kasası ise katlanabilir yan panelleri sayesinde ekipman ve malzeme taşımayı oldukça pratik hale getiriyor.

Sağdan direksiyonlu bir kabinle tasarlanan araç, günlük şehir içi ulaşımından ziyade büyük sanayi tesisleri, çiftlikler, üniversite kampüsleri ve bakım ekiplerinin kısa mesafeli yük taşıma ihtiyaçları için geliştirildi.

2027'DE SERİ ÜRETİME GEÇECEK

ABD'nin Indiana eyaletindeki fabrikasına 34 milyon dolarlık yatırım yapmaya hazırlanan Toyota, 2027 yılının ikinci yarısında seri üretime geçmeyi ve yaklaşık 50 kişiye yeni istihdam sağlamayı planlıyor.

Başlangıçta yalnızca Kuzey Amerika pazarındaki kurumsal müşterilere ve filo alıcılarına sunulacak olan aracın fiyatı ve diğer pazarlara açılıp açılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.