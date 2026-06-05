Japon otomobil üreticisi Honda, sürüş güvenliğini tehdit eden teknik bir kusur nedeniyle ABD'de geniş kapsamlı bir geri çağırma operasyonu başlattı. Yapılan resmi açıklamaya göre, ön yolcu koltuğunda yer alan ağırlık sensöründeki bir kapasitörün neme maruz kalması sonucu çatlayabileceği ve bu durumun kısa devreye yol açabileceği tespit edildi.

HAVA YASTIKLARINDA ANİ PATLAMA RİSKİ BULUNUYOR

Söz konusu arıza, normal şartlarda devre dışı kalması gereken anlarda bile ön yolcu ve diz hava yastıklarının yüksek basınçla aniden açılmasına neden oluyor. Şirket, bebek koltuğunda seyahat eden çocukların veya belirli bir ağırlık sınırının altındaki yolcuların bu istemsiz patlama anında ciddi şekilde yaralanabileceği konusunda kritik bir uyarıda bulundu.

Kusurlu parça nedeniyle Honda’ya 14 Mayıs itibarıyla 228 garanti talebi ulaştı. 4 Şubat 2021 ile 30 Oktober 2025 tarihleri arasında ABD genelinde bu sorunla bağlantılı herhangi bir ölüm ya da yaralanma vakasının kayıtlara geçmediği bildirildi.

GERİ ÇAĞIRMA KAPSAMINDAKİ MODELLER

Geri çağırma listesi Honda ve markanın lüks segmenti olan Acura'nın şu modellerini kapsıyor:

Honda Civic: 2016-2022 (Hatchback: 2017-2021 / Type R: 2017-2018, 2021)

Honda Accord & Accord Hybrid: 2016-2022 / 2017-2022

Honda CR-V & CR-V Hybrid: 2017-2022 / 2020-2022

Honda Odyssey: 2018-2026

Honda Pilot: 2017-2022

Honda Ridgeline: 2017-2021, 2023, 2025

Honda HR-V, Passport & Insight: 2019-2021 / 2019-2022

Honda Fit: 2018-2020

Acura MDX: 2017-2020, 2022-2026

Acura RDX & TLX: 2019-2024 / 2018-2021, 2023

SÜREÇ ÜCRETSİZ ONARIMLA YÜRÜTÜLECEK

Honda, kusurlu araçların kayıtlı sahiplerine 6 Temmuz tarihinden itibaren posta yoluyla resmi bilgilendirme mektubu göndermeye başlayacak. Araç sahiplerinden, araçlarını en yakın yetkili Honda veya Acura servisine götürmeleri istenecek.

Yetkili servislerde arızalı olan koltuk ağırlık sensörleri, yeni parçalarla ücretsiz olarak değiştirilecek. Sürücüler ayrıca belirlenen müşteri hizmetleri hatlarından doğrudan destek alabilecek.