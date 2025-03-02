Xiaomi’nin yeni elektrikli performans sedanı SU7 Ultra, dün gerçekleştirilen lansman sonrasında büyük bir satış başarısı kaydetti. Araç, satışa sunulduktan sadece iki saat sonra yıllık satış hedefi olan 10 bin adedi gördü.

UYGUN FİYATI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

SU7 Ultra, Ekim 2024’te ön satışa 814 bin 900 yuan (111 bin 800 dolar) fiyat etiketiyle sunulmuştu. Fakat lansmanda duyurulan satış fiyatı, ön satış fiyatından yüzde 35 daha düşük olarak açıklandı. Araç 529 bin 900 yuan (72 bin 800 dolar) fiyatla piyasaya sürüldü. Çinli elektrikli araç üreticileri, genellikle lansmanda fiyatları düşürerek talep yaratmayı amaçlasa da, Xiaomi’nin bu kadar büyük bir indirim yapması piyasada yankı uyandırdı.

Siparişler 27 Şubat saat 22.00’de (Çin saatiyle) başladı. İlk 10 dakika içinde 6 bin 900 adet sipariş alan Xiaomi, iki saat içinde 10 bin satış barajının üstüne çıktı. Müşteriler, 20 bin yuan (2 bin 700 dolar) depozito ödeyerek sipariş verebiliyor. Bu depozito bir hafta içinde iade edilebilir, ama sürenin dolmasının ardından sipariş kesinleşiyor.

Daha erken teslim almak isteyen müşteriler için 40 bin yuan (5 bin 500 dolar) tutarında iade edilemez depozito seçeneği fırsatı da bulunuyor. Bu yöntemi daha önce SU7 modeli için de kullanan Xiaomi, sınırlı sayıdaki erken üretim araçları 'Kurucu Sürüm' olarak sunmuş ve Xiaomi hayranlarına erken teslimat yapmıştı.