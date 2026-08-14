Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, İsveç’teki Tesla tesislerini felç eden tarihi krizde radikal bir adım attı. Liman işçilerinden temizlik personeline kadar tüm ülkeye yayılan yaklaşık 3 yıllık dev grev, dudak uçuklatan bir hamleyle askıya alındı. Musk'ın "çılgınlık" olarak tanımladığı süreçte yaşanan bu son gelişme, otomotiv dünyasında şok etkisi yarattı.

3 YIL ÖNCE 120 ÇALIŞAN GREVİ BAŞLATTI

Toplu sözleşme talebiyle 2023 yılında yaklaşık 120 çalışanla başlayan ve 1000 günü deviren dev boykot, elektrikli araç devinin pes etmesiyle farklı bir boyuta taşındı. Şirketin, greve katılan tüm İsveçli sendika üyelerinin hisselerini satın almasının ardından IF Metall sendikası eylemleri durdurduğunu açıkladı. Ancak sendikadan gelen son açıklamalar, Musk’ın işçi hakları konusundaki sert tavrını ve arka planda yaşanan gerilimi gözler önüne serdi.

SENDİKADAN SERT SUÇLAMA

Masadan çekilmek zorunda kalan sendika yetkilileri, Tesla’nın toplu sözleşme yapmaktansa çalışanları işten çıkarmayı göze aldığını belirterek şirketi "sistematik grev kırıcılığı" yapmakla suçladı. Otomobil devinin bu krizi çözmek adına ne kadarlık bir serveti gözden çıkardığı veya kaç personelle yolları ayırdığı gizemini korurken, Musk’ın geçmişte de benzer krizleri devasa para transferleriyle kapatma taktiği yeniden gündeme geldi.

SATIŞLARDA PATLAMA YAŞANIRKEN GELEN KAZANÇ

İsveç'teki bu hamle, Tesla'nın Avrupa pazarında yeniden şahlandığı bir döneme denk geldi. Siyasi tartışmalar nedeniyle yaşanan duraksamanın ardından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre şirket, bölgedeki araç kayıtlarında devasa bir sıçrama yakaladı. İsveç'te satışlarını %43 oranında artıran Musk, İsveçli işçilere karşı kazandığı bu zaferle Avrupa'daki operasyonel engelini de kaldırmış oldu.