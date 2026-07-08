Honda Motor Co. bünyesinde faaliyet gösteren Honda Motor America, ABD genelinde 325 bin 588 adet Odyssey model aracını geri vites kamerası ekranındaki görüntü arızası sebebiyle geri çağırıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu teknik aksaklığın sürüş güvenliğini riske atabileceği bildirildi. NHTSA tarafından paylaşılan resmî bilgilere göre, geri çağırma süreci 2018 ile 2020 model yılları arasında üretilmiş belirli Honda Odyssey araçlarını kapsıyor. SU SIZINTISI KAZA RİSKİNİ ARTIRIYOR Yapılan incelemelerde, aracın geri vites kamerasına su sızma ihtimalinin bulunduğu tespit edildi. Kameraya su girmesi durumunda araç geri vitese alındığında ekranda görüntü kaybı yaşanabiliyor. Sürücünün arka görüşünü kısıtlayan bu durumun, olası çarpışma ve kaza riskini artırdığı ifade ediliyor. KAMERALAR ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRİLECEK Honda, tespit edilen güvenlik riskini ortadan kaldırmak amacıyla yetkili bayiler vasıtasıyla bir onarım programı başlatacak. Söz konusu çözüm kapsamında, kapsama giren araçların arka kameraları yetkili servislerde ücretsiz olarak yenileriyle değiştirilecek.

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