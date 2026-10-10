Maliyeti sadece 6 euro (yaklaşık 330 TL) olan bir cıvata yüzünden başlatılan bu süreç, Volkswagen Grubu bünyesinde Dieselgate skandalından bu yana gerçekleştirilen en büyük geri çağırma operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Kasım 2015 ile Ağustos 2026 tarihleri arasında üretilen Octavia, Superb, Karoq ve Kodiaq modellerini kapsayan operasyon, şirket tarihinde bir ilke de sahne oldu. Skoda, teslimatının üzerinden henüz üç ay dahi geçmemiş sıfır araçları da ilk kez bu karar kapsamında servise çağırdı.

CIVATADA ÜRETİM KUSURU BULUNDU

Küresel çaptaki geri çağırmaya, direksiyon kutusunu ön aks alt şasisine bağlayan altıgen başlı cıvatadaki üretim kusurunun yol açtığı bildirildi. Nem ve özellikle kış aylarında yollara dökülen tuz gibi kimyasalların etkisiyle zamanla korozyona uğrayan cıvatanın gevşeyebildiği ve kırılabildiği tespit edildi.

Cıvatanın kırılması durumunda direksiyon kutusunun tek bağlantı noktasıyla kaldığı, bunun da özellikle yüksek yük altında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesine ve aracın savrulmasına yol açabileceği açıklandı.

Geri çağırma kapsamındaki tüm araçlarda söz konusu parça, yetkili servislerde korozyona dayanıklı yeni cıvatalarla ücretsiz olarak değiştirilecek.