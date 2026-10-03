İtalyan-Fransız-Amerikan ortaklığındaki küresel üreticiden yapılan açıklamaya göre Sochaux, Rennes, Mulhouse ve Poissy tesislerindeki faaliyetler, sanayi kaynaklı gerekçelerle 5 ila 15 gün arasında durdurulacak.

Sochaux, Rennes ve Mulhouse tesislerindeki kesintilerin temelinde elektrikli araçların uzun menzilli versiyonlarında kullanılan bataryaların tedarikinde yaşanan yetersizlik yatıyor.

Özellikle ticari müşterilerden gelen yoğun talebe parça tedarik kapasitesinin yanıt veremediğini belirten şirket; üst segment SUV üretimi yapılan Sochaux'da 23-30 Ekim, Rennes'de 22-30 Ekim ve Mulhouse'da ise 15-30 Ekim tarihleri arasında şalter indirileceğini bildirdi.

Öte yandan haziran ayında duyurulan 1 milyar avroluk yatırım paketinden 400 milyon avro pay alması planlanan Mulhouse tesisinin, 2029'dan itibaren üç yeni modelin montajını üstlenerek geleceğini güvence altına alması hedefleniyor.

PARİS'TEKİ FABRİKAYI EVRİMLEŞTİRECEK

Paris bölgesindeki Poissy fabrikasında ise üretimin 19-23 Ekim tarihleri arasında stok yönetimi ve piyasa talebine uyum sağlama amacıyla durdurulacağı kaydedildi. Nisan ayında Poissy'deki elektrikli araç üretimini 2028'e kadar sonlandıracağını ilan eden Stellantis'in, bu tesisi zamanla parça üretimi, geri dönüşüm ve araç dönüştürme merkezine evriltmeyi amaçladığı hatırlatıldı.

SENDİKALAR TEPKİLİ

Şirketin aldığı duruş kararları işçi sendikalarının tepkisini çekti. CGT sendikasından yapılan açıklamada, üretim hızının düşürülmesi ve kesinti döneminin çalışma koşullarını iyileştirme ile eğitim fırsatına dönüştürülmesi çağrısında bulunularak geçici işçiler de dahil olmak üzere istihdamın korunması talep edildi.