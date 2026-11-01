Stellantis’in Fransa’nın Pas-de-Calais bölgesindeki Douvrin fabrikası, 30 Ekim 2026 itibarıyla tüm endüstriyel faaliyetlerini sonlandırdı. Özellikle 1.2 litrelik PureTech motorların ana üretim merkezi olarak tanınan tesis, 57 yıllık faaliyetinde 52 milyondan fazla motor üretti.

Motor montajının daha önce durdurulduğu fabrikadaki kapanış, Stellantis CEO’su Antonio Filosa’nın müşterilerden kamuoyu önünde özür dilemesinden 11 gün sonra gerçekleşti. Filosa, 19 Ekim 2026’da yağ içinde çalışan triger kayışından kaynaklanan PureTech motor sorunları nedeniyle özür dilemişti. Ancak fabrikanın kapatılması kararı yıllar önce alınmıştı.

MOTORUN ÜRETİMİ MACARİSTAN’DA SÜRÜYOR

Douvrin’in kapanması, 1.2 litrelik motorun üretiminin sona erdiği anlamına gelmiyor. Avrupa’daki birçok Stellantis modelinde kullanılan ve artık PureTech adıyla anılmayan üçüncü nesil 1.2 litrelik EB2 motor, grubun Macaristan’daki Szentgotthard tesisinde üretilmeye devam ediyor. Aynı tesiste 1.6 litrelik EP6 motor da üretiliyor.

52 MİLYONU AŞAN ÜRETİM

Douvrin fabrikası, bölgedeki madencilik sektörünün gerilemesi üzerine 1969’da Peugeot ve Renault ortaklığıyla kuruldu. Dökümhanesi 1971’de açılan tesiste, 1972’de X ailesi motorların üretimine başlandı. Fabrika, en parlak döneminde yaklaşık 5 bin 800 kişiye istihdam sağladı.

Tesiste üretilen motor aileleri arasında, üretim adedi 15,6 milyonu aşan TU serisi de bulunuyordu. Fabrika 2013’te tamamen PSA Grubu’nun kontrolüne geçti, 2021’deki birleşmenin ardından ise Stellantis çatısı altına girdi.

Douvrin’de 1974’ten itibaren üretilen PRV V6 motorlar, DeLorean DMC-12 ve Lancia Thema gibi modellerde kullanıldı. Alfa Romeo da 1996’da yarışan 155 V6 TI modelinin motorunu geliştirirken PRV V6 mimarisinden yararlandı.