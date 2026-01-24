Nissan Motor, yaklaşık altmış yıldır faaliyet gösterdiği Güney Afrika'daki üretimini sonlandırarak Pretoria dışındaki Rosslyn montaj fabrikasını Çinli Chery Automobile şirketine satmayı kabul etti.

Şirket tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, nakit sıkıntısı nedeniyle operasyonları optimize etmeyi amaçlayan küresel yeniden yapılanma planı kapsamında yerel üretimin durdurulacağı ve yalnızca ithalata dayalı bir modele geçileceği belirtildi.

Bu karar doğrultusunda şu anda fabrikada üretilen tek model olan Nissan Navara pikap üretiminin kısa sürede sona ermesi ve ihtiyaç duyulan araçların Tayland'dan ithal edilmesi planlanıyor.

ÇALIŞANLARIN ŞARTLARI GÜVENCE ALTINA ALINDI

Satış bedeli açıklanmayan işlemin zamanlaması ve mali etkileri değerlendirilmeye devam ederken, Chery’nin tesisi devralmasıyla yaklaşık 900 Nissan çalışanının benzer şartlarda iş güvencesi altına alınacağı kaydedildi.

Bu hamle, Nissan’ın küresel iyileştirme planı dahilinde 17 tesisten oluşan ağındaki yedi fabrikayı kapatma veya birleştirme stratejisinin bir parçası olarak Rosslyn tesisinin geleceğine dair süregelen spekülasyonlara son verdi.