Alman otomobil üreticisi Audi, A8 modelinin üretimini resmi olarak sonlandırdı. Şirket sözcüsünün Alman basınına doğruladığı bilgilere göre, son araç ekim ayı ortasında Neckarsulm tesislerindeki üretim bandından indirildi. Şubat 2026’da sipariş alımı durdurulan A8’in montaj hattı, A5 Sedan ve A5 Avant modellerine ayrıldı.

DÖRT NESLİN ARDINDAN ÜRETİM TAMAMLANDI

İlk olarak Mart 1994’te Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılan A8, Audi V8 modelinin yerini almıştı. Dört nesil boyunca üretilen modelin son serisi olan D5 nesli 2017 yılında piyasaya sürülmüş, 2021 yılında ise güncellenmişti.

A8’in satış rakamları son dönemde düşüş kaydetti; aracın 2025 yılı satışları bir önceki yıla göre yüzde 14 oranında geriledi.

YENİ MODEL İÇİN 2020'LERİN SONU PLANLANIYOR

A8 ürün grubu sözcüsü Marcel Bestle, modelin yerine geçecek araç için kararın alındığını ve tanıtımın 2020’li yılların sonuna doğru hedeflendiğini açıkladı.

Alman basınındaki bilgilere göre yeni aracın Porsche Panamera altyapısını kullanması ve Leipzig’de üretilmesi gündemde bulunuyor. Çin pazarı için ise Huawei teknolojilerinin yer aldığı ayrı bir versiyon ihtimali üzerinde duruluyor.

AUDİ A8 YERİNİ AUDİ Q9'A BIRAKTI

A8 üretiminin bitmesiyle birlikte Audi’nin model gamında en üst sıraya temmuz ayında tanıtılan Q9 geçti. 5,31 metre uzunluğa ve 3,14 metre aks mesafesine sahip olan araç, yedi ve altı koltuklu iki farklı yerleşim düzeniyle üretiliyor.

Şirket takvimine göre aracın ilk teslimatlarının Kasım 2026’da başlaması öngörülüyor.