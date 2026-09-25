Güney Kore merkezli otomobil üreticisi Hyundai, tamamen elektrikli SUV modeli Ioniq 9'un ikinci sıra elektrikli koltuklarında tespit edilen sorun nedeniyle geri çağırma süreci başlattı. Mart 2025 ile Mayıs 2026 arasında üretilen belirli araçların yazılımları ücretsiz olarak güncellenecek.

5 BİN 360 ARAÇ NEDEN GERİ ÇAĞRILIYOR?

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin bildirimine göre ikinci sıradaki elektrikli koltuklar, hareket sırasında bir kişiye veya nesneye temas ettiğinde otomatik olarak durmayabilir. Sıkışma önleyici güvenlik mekanizmasındaki bu sorun nedeniyle potansiyel yaralanma riski bulunuyor. Geri çağırma kapsamında 2026 model Ioniq 9'un Limited, Calligraphy ve Calligraphy Design donanımlarına sahip toplam 5 bin 360 araç yer alıyor.

MART 2025 İLE MAYIS 2026 ARASINDA ÜRETİLDİ

Geri çağırma kararı, Mart 2025 ile Mayıs 2026 tarihleri arasında üretim hattından çıkan belirli Ioniq 9 modellerini kapsıyor. Sorunun ikinci sıra elektrikli koltukların kontrol sistemindeki yazılımdan kaynaklandığı belirtildi.

SORUN NASIL GİDERİLECEK?

Hyundai, sorunun koltuk kontrol ünitesine uygulanacak yazılım güncellemesiyle giderileceğini açıkladı. Araç sahipleri güncellemeyi otomobillerine kablosuz OTA yöntemiyle yükleyebilecek. Güncellemeyi kablosuz olarak gerçekleştirmeyen kullanıcılar ise Hyundai yetkili servislerine başvurabilecek. Yazılım güncellemesi araç sahiplerinden herhangi bir ücret alınmadan uygulanacak.

ARAÇ SAHİPLERİNE MEKTUP GÖNDERİLECEK

Geri çağırma kapsamındaki araçların sahiplerine resmi bilgilendirme mektuplarının kasım ayının başında gönderilmesi planlanıyor. Araçlardaki güvenlik sorunu yazılım güncellemesinin tamamlanmasıyla giderilecek.