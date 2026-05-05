Cupra Yaratıcı Direktörü Francesca Sangalli, markanın yıllardır sürdürdüğü gri ton ağırlıklı renk paletine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sangalli, daha canlı renklere yönelmenin markayı sıradanlaştırabileceğini ve diğer üreticilerin izlediği stratejiyle benzeşmesine yol açabileceğini ifade etti.

"KIRMIZI VE SARIYI GÜÇLÜ RENK KİMLİĞİNE SAHİP MARKALARA BIRAKIYORUZ"

Markanın yaklaşımını somut örneklerle açıklayan Sangalli, Cupra ürün gamında kırmızı veya sarı gibi canlı tonların yer almayacağını belirtti. Sangalli, bu renklerin güçlü bir renk kimliği ile özdeşleşmiş Ferrari gibi markalara özgü olduğunu vurgulayarak, "Asla kırmızı bir Cupra görmeyeceksiniz. Sarı da yok. Onları güçlü renk kimliği olan markalara bırakıyoruz" açıklamasında bulundu.

RAVAL MODELİNDE YENİ PALET UYGULANIYOR

Cupra'nın bu stratejisi, markanın yeni modeli Raval üzerinde de uygulanıyor. Söz konusu araç; beyaz, siyah, bakır tonları, mat gri, mat siyah, inci grisi ve mat yeşil gibi daha sade ve karakteristik olarak tanımlanan renk seçenekleriyle piyasaya sunuluyor.