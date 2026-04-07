Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, 2025 model yılına ait "EQ teknolojili G580" modellerinde ciddi bir güvenlik kusuru saptandığını duyurdu. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayımlanan bildiriye göre, araçtaki tekerlek cıvatalarının sürüş esnasında gevşeyebileceği ve tekerleğin araçtan ayrılmasına yol açabileceği belirlendi. Toplamda 3 bin 734 adet aracı kapsayan bu teknik sorun, lüks SUV segmentinde güvenlik tartışmalarını beraberinde getirdi.

SERT SÜRÜŞ VE TEKERLEK DEĞİŞİMİ RİSKİ ARTIRIYOR

Yapılan teknik incelemeler, söz konusu cıvataların özellikle tekrarlanan sert sürüş koşullarında ve tekerlek değişimleri sonrasında gevşeme eğilimi gösterdiğini ortaya koydu. Şirket, bu durumun sürüş güvenliğini tehlikeye atabileceği uyarısında bulunarak kullanıcıların araçlarını en yakın yetkili servise götürmeleri gerektiğini açıkladı. Sorunun özellikle 2025 model G580 EQ modellerini etkilediği, ancak tüm üretim bandını kapsayıp kapsamadığının incelendiği bildirildi.

TÜRKİYE'DEKİ ARAÇLARIN DURUMU HENÜZ NETLEŞMEDİ

Türkiye pazarında yaklaşık 15 milyon TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulan elektrikli G-Serisi modellerinin bu geri çağırma kapsamına girip girmediği henüz resmiyet kazanmadı. Mercedes-Benz Türkiye yetkililerinden yerel piyasadaki araçların teknik kontrol süreçlerine dair bir açıklama bekleniyor. Küresel geri çağırma süreci kapsamında bayilere başvuran kullanıcıların araçlarındaki cıvata sistemlerinin ücretsiz olarak kontrol edileceği ve gerekli değişimlerin yapılacağı kaydedildi.

LÜKS SEGMENTTE GÜVENLİK ALARMI

Dünyanın en popüler arazi araçlarından biri olan G-Wagon serisinin elektrikli versiyonunda yaşanan bu teknik aksaklık, markanın prestij modelleri üzerindeki denetimlerini sıkılaştırmasına neden oldu. G580 EQ sahiplerinin servis randevularını önceliklendirmesi istenirken, teknik kusurun giderilmesi için yeni nesil bağlantı elemanlarının kullanılacağı belirtiliyor. Şirket, olası kaza risklerini minimize etmek amacıyla geri çağırma sürecini hızlandırma kararı aldı.