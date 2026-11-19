Konuya ilişkin şirketten yapılan açıklamaya göre, batarya kontrol yazılımındaki bu sorun 17 Haziran 2025 ile 9 Temmuz 2026 tarihleri arasında üretilen araçları kapsıyor.

Arızanın, özellikle batarya doluluk oranı yüksek seviyelerdeyken yavaşlama anında enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif frenleme sisteminin devreye girmesiyle ortaya çıkabildiği belirtildi.

Yazılım kaynaklı bu aksaklık, sistemin bataryayı aşırı şarj etmesine ve bunun sonucunda aracın uyarı vererek elektrikli güç aktarımını devre dışı bırakmasına neden oluyor. Seyir halindeyken yaşanan bu durum, araçta ani güç kaybı riski yaratıyor.

Toyota, söz konusu arızayı gidermek amacıyla geri çağrılan araçların elektrikli araç kontrol ünitesi yazılımını yetkili servislerde ücretsiz olarak güncelleyecek.

Daha önce benzer bir sorun nedeniyle Kanada’daki 1.310 adet 2026 model C-HR EV için de geri çağırma süreci başlatan marka, hibrit versiyonlardan farklı bir altyapıya sahip olan tamamen elektrikli C-HR+ modelini 57,7 ve 77 kWsa'lik iki farklı batarya seçeneğiyle kullanıcılarla buluşturuyor. Model, versiyonuna göre 607 kilometreye varan menzil ve 150 kW hızlı şarj desteğiyle dikkat çekiyor.