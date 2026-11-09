Polonya'nın Września kentinde bulunan Volkswagen fabrikası, çevre dostu üretim uygulamalarına farklı bir yöntem ekledi. Fabrikanın arazisinde kurulu 27 hektarlık fotovoltaik parkta 100 koyundan oluşan bir sürü görevlendirildi. Koyunlar, güneş panellerinin altında büyüyen otları tüketerek alanın temiz ve bakımlı kalmasına yardımcı oluyor.

Nisan ayının sonunda bölgeye getirilen sürü, çiftçi Justyna Nowak-Hájek'in gözetiminde birkaç ay boyunca burada kalacak. Uygulama kapsamında koyunların güneş panellerinin bulunduğu alandaki davranışları da araştırmacılar tarafından takip ediliyor.

HEM ELEKTRİK ÜRETİLİYOR HEM HAYVANCILIK YAPILIYOR

Projede, bölgeye özgü ve genetik koruma programı kapsamında bulunan Wielkopolska cinsi koyunlar tercih edildi. Agrovoltaik otlatma olarak adlandırılan bu sistem, aynı arazinin hem güneş enerjisi üretiminde hem de hayvancılık faaliyetlerinde kullanılmasına dayanıyor.

Bu yöntemle güneş panellerinin çevresindeki otların düzenli olarak makinelerle biçilmesine duyulan ihtiyacın azaltılması hedefleniyor. Volkswagen ise koyunların kullanılmasıyla elde edilen tasarruf miktarına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

27 hektarlık enerji parkında 31 binden fazla güneş paneli bulunuyor. Toplam kurulu gücü 18,3 megavat olarak açıklanan tesis, güneşli günlerde fabrikanın elektrik ihtiyacının tamamını karşılayabiliyor. Yıllık bazda ise fabrikanın toplam elektrik tüketiminin yaklaşık dörtte biri bu panellerden sağlanıyor.