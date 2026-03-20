Alman otomotiv devi BMW, elektrikli sedan segmentindeki popüler modeli i4 için yolun sonuna gelindiğine dair sinyaller vererek otomobil dünyasında şaşkınlık yarattı. Henüz bir yıl önce yenilenen i4 modelinin, markanın yeni nesil elektrikli stratejisi kapsamında önümüzdeki yıl üretim bandına veda etmeye hazırlandığı bildirildi.

Şirketin geçtiğimiz günlerde teknolojik anlamda çığır açan yeni i3 modelini tanıtması, bu stratejik geri çekilmenin en somut gerekçesi olarak değerlendiriliyor.

2021 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana şık tasarımı ve performansıyla özellikle ABD pazarında yoğun ilgi gören i4, 2022-2024 yılları arasında BMW'nin en çok satan "M" logolu modeli olmayı başarmıştı.

593 beygir güce ulaşan ve 0’dan 100 km/s hıza sadece 3,6 saniyede çıkan i4 M60 gibi iddialı versiyonlarına rağmen, federal vergi teşviklerinin kalkmasıyla satışlarda yaşanan gerileme ve sektörün doğal döngüsü, modelin emekliye ayrılma sürecini hızlandırdı.

BENZİNLİ VE ELEKTRİKLİ OLARAK GERİ DÖNEBİLİR

BMW Yönetim Kurulu Üyesi Jochen Goller, yeni modellerin gelişiyle eski serilerin sahneden çekilmesinin kaçınılmaz bir süreç olduğunu vurgularken, i4 isminin gelecekte 4 Serisi altında hem benzinli hem elektrikli seçeneklerle yeniden doğabileceğine dair iddialar da tazeliğini koruyor.