Çin pazarında yerli elektrikli araç üreticilerinin artan baskısıyla karşı karşıya kalan Japon otomotiv devi Honda, geleneksel benzinli araç üretiminde radikal bir küçülme kararı aldı.

Dünyanın en büyük otomobil pazarında hızla zayıflayan pazar payını korumakta zorlanan şirket, kapasitesini yarı yarıya düşürecek bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Bu kapsamda Honda'nın, Guangzhou Automobile Group (GAC) ile ortak olduğu fabrikalardan birinde Haziran ayında üretimi durduracağı, önümüzdeki yıl ise Dongfeng Motor Group ile olan ortaklığındaki bir diğer tesisi askıya almayı planladığı belirtiliyor.

ÜRETİM KAPASİTESİ YARI YARIYA DÜŞECEK

Planlanan bu kapatmaların hayata geçmesi durumunda Honda’nın Çin’deki yıllık benzinli araç üretim kapasitesi 960 bin adetten 480 bin adede gerileyecek. Şirketin toplam üretim kapasitesi ise 1,2 milyon seviyesinden yaklaşık 720 bin araca düşerek tarihi bir daralma yaşayacak.

BYD KARŞISINDA ERİDİ

Özellikle BYD gibi yerli elektrikli devlerin agresif stratejileri karşısında satışları 2025 yılında yüzde 24 oranında gerileyen Honda, 2023 yılındaki 1,2 milyonluk satış hacminin neredeyse yarısını kaybetmiş durumda.

Şirketin bu stratejik geri çekilmesi, yaklaşık 15,7 milyar dolara ulaşması beklenen devasa bir yeniden yapılandırma maliyetini de beraberinde getiriyor.

Bu durumun, Honda’yı yaklaşık 70 yıl sonra ilk kez yıllık bazda zarara sürükleyebileceği öngörülüyor. Benzinli üretim hatlarını kapatan Japon üretici, geleceğini 2028 ve sonrasına odaklanan elektrikli ve hibrit modellere endekslemiş durumda.