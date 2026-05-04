Çinli otomotiv devi Chery, teknoloji savaşlarında çıtayı yükselterek BYD’nin su üzerinde yüzebilen Yangwang U8 modeline Jetour G700 ile iddialı bir yanıt verdi. Jetour markası altında geliştirilen ve "Ark Edition" olarak adlandırılan özel versiyon, SUV konseptini tam donanımlı bir amfibik araca dönüştürerek su üzerinde pervaneler aracılığıyla ilerleme kabiliyeti sunuyor.

DENGESİ BOZULMADAN YOL ALABİLİYOR

Geleneksel rakiplerinden farklı olarak suya girdiğinde sadece pasif bir şekilde yüzmekle kalmayan Jetour G700, gelişmiş jiroskopik denge sistemi sayesinde göl ve nehir gibi su kütlelerinde dengesini koruyarak yol alabiliyor.

2.0 litrelik turbo benzinli motorun yanı sıra çift elektrik motoruyla desteklenen hibrit (PHEV) sistem, suya giriş anında gücü tekerleklerden özel pervanelere aktararak araca bir tekne çevikliği kazandırıyor. Şirket yetkilileri, bu teknolojinin öncelikli amacının eğlenceden ziyade sel ve taşkın gibi afet durumlarında hayatta kalma şansını artırmak ve güvenli tahliyeyi sağlamak olduğunu vurguluyor.

150 KİLOMETREYE KADAR MENZİLİ BULUNUYOR

Teknik verileriyle de göz dolduran G700, toplamda 892 beygir güç ve 1135 Nm tork üreterek asfalt üzerinde de performans canavarına dönüşüyor. 0-100 km/s hızlanmasını sadece 4,6 saniyede tamamlayan model, CATL imzalı bataryası sayesinde 150 kilometreye kadar saf elektrikli menzil sunuyor.

Hızlı şarj teknolojisiyle dikkat çeken araç, bataryasının yüzde 80’ini sadece 10 dakikada doldurabiliyor. Pekin’deki Yanqi Gölü’nde gerçekleştirilen başarılı test sürüşleriyle gövde gösterisi yapan G700, SUV dünyasında lüks ve arazi kabiliyetinin yanına "yüzebilme" kriterini de kalıcı olarak eklemeyi hedefliyor.