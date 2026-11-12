Güncel ürün gamında yer alan Model 3, Model Y ve yakın zamanda üretimi sonlandırılacak olan Cybertruck modellerini yalnızca sabit cam tavanlarla sunan şirketin bu kararının arkasındaki nedenleri Baş Tasarımcı Franz von Holzhausen açıkladı.

Ünlü televizyoncu Jay Leno'nun otomobil programına konuk olan Von Holzhausen, geçmişte Model S için sunulan hareketli cam tavan panellerinin artık neden üretilmediğini iki temel nedene bağladı.

Tesla'nın veriye dayalı bir şirket olduğunu vurgulayan deneyimli tasarımcı, araçlardan topladıkları verileri incelediklerinde sürücülerin açılır tavan özelliğini yalnızca otomobili ilk satın aldıkları dönemde kullandıklarını, zamanla bu özelliğe olan ilginin neredeyse tamamen kaybolduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Programda 2027 model YL'nin sabit cam tavanını inceleyen Jay Leno da bu durumu evdeki jakuziye benzeterek, ilk başta heyecan verici gelen ancak kısa sürede cazibesini yitiren bir özellik olarak yorumladı.

ÜRETİM ZAHMETLİ HALE GELDİ

Kararın arkasındaki ikinci ve en önemli etken ise üretimdeki karmaşıklık olarak öne çıkıyor. Motorlu açılır tavan mekanizmalarının çok fazla parça gerektirdiğini ve üretiminin oldukça zahmetli olduğunu ifade eden Von Holzhausen, insanların kullanmadığı bir donanım için bu kadar karmaşık bir üretim sürecine girmenin mantıklı olmadığını dile getirdi.

Rakiplerine kıyasla çok daha az parça ve bağlantı elemanı kullanarak üretimdeki sadeliği en büyük gücüne dönüştüren Tesla, son dönemde montaj hatlarını daha verimli hale getirmek için peş peşe radikal adımlar atıyor. Şirket geçtiğimiz nisan ayında, CEO Elon Musk'ın karmaşık tasarımı ve şahin kanadı kapıları nedeniyle bir dönem "Fabergé yumurtası"na benzettiği Model X ile Model S'in üretimini durdurmuştu.

Musk ayrıca geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, üretimindeki karmaşıklık ve yarattığı fırsat maliyeti nedeniyle Cybertruck üretiminin de azaltılacağını duyurmuştu.