Küresel hisse senedi piyasalarında otomotiv devlerine olan güven çatırdıyor. Japonya ve ABD'nin önde gelen yatırım fonları, halka arzından bu yana tarihinde ilk kez yıllık net zarar açıklaması beklenen Japon devi Honda'daki tüm hisselerini satarak şirketten tamamen çıktı. Bu devasa satış dalgası, yatırımcıların geleneksel otomotiv hisselerini artık uzun vadeli ve güvenli bir liman olarak görmediğinin en net kanıtı oldu.

HONDA HİSSELERİNDE %7'LİK SERBEST DÜŞÜŞ

Fonların şirketten çıkış haberlerinin piyasaya düşmesiyle birlikte Honda hisseleri, 13 Mart sabahı Tokyo Borsası'nda yoğun bir satış baskısı altında kaldı. Hisseler bir ara önceki günün kapanış fiyatının %7 altına kadar gerileyerek yatırımcısına ağır bir darbe vurdu. Şirketin tarihindeki ilk yıllık net zarar beklentisi, bu kaçışın ana tetikleyicisi oldu.

Küresel elektrifikasyon maliyetleri, Çinli rakiplerin yarattığı acımasız fiyat savaşları ve tedarik zinciri krizleri, geleneksel otomotiv üreticilerinin kâr marjlarını eritiyor. Piyasalar, Honda örneğinde olduğu gibi, otomotiv hisselerinin artık "büyüme" veya "temettü" hissesi olma özelliğini hızla kaybettiğine inanıyor.

'SON KALELERİN' AKIBETİ NE OLACAK?

Sektördeki bu tarihi erimenin ardından tüm gözler Japon otomotiv endüstrisinin ayakta kalan son 2 güçlü kalesine; Toyota Motor ve Suzuki'ye çevrildi.

Analistler, bu 2 devin mevcut kâr marjlarını ve pazar paylarını koruyamaması halinde, kurumsal fonların benzer bir tasfiye (satış) dalgasını bu şirketler için de başlatabileceği konusunda uyarıyor.