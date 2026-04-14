Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticisi Tesla, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı resmi açıklama ile merakla beklenen 2026 Bahar Güncellemesi'nin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Yapay Zeka 4 (AI4) donanımına sahip araçları kapsayan bu yazılım paketi, sesli asistan teknolojisinden otonom sürüş arayüzüne kadar geniş bir yelpazede yenilikler sunuyor.

SESLİ ASİSTAN DENEYİMİNDE "GROK" DÖNEMİ

Güncellemenin en dikkat çeken unsurlarından biri olan "Hey Grok" komutu, Tesla araçlarındaki sesli asistan sistemini tamamen yeniledi. Yeni yapay zeka entegrasyonu sayesinde sürücüler, konuma dayalı özel hatırlatıcılar oluşturabiliyor. Sistem, aracın eve yaklaşması durumunda market alışverişini hatırlatmak gibi karmaşık görevleri yerine getirebilirken, kullanıcıyla daha doğal bir diyalog kurma yeteneğine kavuşturuldu.

GÜVENLİKTE YENİ NESİL ÇÖZÜMLER

Yapay Zeka 4 donanımlı araçlar için geliştirilen yeni Otonom Sürüş uygulaması, tek dokunuşla abonelik ve anlık sürüş istatistiklerini görüntüleme imkanı sağlıyor. Güvenlik tarafında ise "Kör Nokta Uyarı Aydınlatmaları" devreye alındı. Sinyal verildiğinde kör noktada bir araç saptanması veya park halindeyken tehlikeli bir yakınlaşma algılanması durumunda, iç ambiyans ışıkları otomatik olarak kırmızıya dönerek sürücüyü görsel olarak uyarıyor.

ARAÇ İÇİ KONFOR VE MULTİMEDYA GÜNCELLEMELERİ

Tesla, kullanıcı arayüzü ve konfor özelliklerinde de kapsamlı iyileştirmeler gerçekleştirdi:

Evcil Hayvan Modu: Bilgi ekranında kedi, köpek veya kirpi seçenekleriyle kişiselleştirilebilir ve evcil hayvan isminin yansıtılabileceği yeni bir görsel yapıya geçildi.

Sürükleyici Ses: Yeni Model 3 ve Y araçlarında tüm müzik platformlarıyla uyumlu, gerçekçi ses sahnesi oluşturan yeni ses çıkarma teknolojisi sunuldu.

Dashcam Gelişmeleri: Araç kamerası kayıt süresi 24 saate çıkarılırken, verilerin yerel depolanması ve buluta gönderilmemesi prensibi korundu.

Seyahat İstatistikleri: Enerji verimliliğini izlemek amacıyla birden fazla rota oluşturma ve tek hareketle tüketim verilerine ulaşma imkanı getirildi.

Yeni yazılım politikası gereği, güncellemeler artık gece saatlerinde kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan otomatik olarak kurulabilecek. Ayrıca navigasyon ekranındaki hava durumu haritaları; yağış türlerini ayırt eden yeni renk paletleri ve son bir saate ait geçmiş veri analizi özellikleri ile güncellendi. Arka koltuk yolcuları için ise kendi ekranları üzerinden rotayı izleme ve etkileşim kurma opsiyonu eklendi.