Şebeke yükünü dengelemeyi ve şarj zamanlamasını akıllı hale getirmeyi amaçlayan uygulama kapsamında, otomotiv devinin uygulamasından kullanıcılar, ilk yıl içerisinde toplam 720 euroya kadar ödeme alabilecek.

Sistemin işleyişine göre sürücüler, mobil uygulama üzerinden araçlarına saat kaçta ihtiyaç duyacaklarını ve hedefledikleri batarya doluluk oranını önceden belirleyecek. Sistem, aracın fişe takılı kaldığı uzun zaman dilimlerini değerlendirerek şarj işlemini elektriğin en ucuz ve şebekenin en uygun olduğu saatlere kaydıracak.

Kullanıcılara ödenecek teşvik tutarı elektrik fiyatlarındaki dalgalanmalardan bağımsız olarak sabit tutulurken, aracın en az üç saat kesintisiz bağlı kalması şartıyla geçerli olan her bir saat için 24 sent bonus hesaplanacak.

Aylık en fazla 250 saatlik bağlantı üzerinden 60 euro ile sınırlandırılan bu kazanç modeli, yıllık bazda kullanıcılara 720 euroluk bir geri dönüş sağlayacak.

ŞARTLAR AÇIKLANDI

İlk aşamada bataryadaki enerjinin şebekeye geri aktarılmasını zorunlu kılmayan ve yalnızca akıllı şarj yönetimine dayanan program; Volkswagen, Volkswagen Ticari Araç, Cupra ve Skoda’nın uyumlu elektrikli modellerini kapsayacak.

Hizmetten yararlanmak isteyen sürücülerin ilgili elektrik tarifesine geçmeleri, akıllı sayaca sahip olmaları ve Elli’nin 1.995 euro etiket fiyatıyla satışa sunacağı çift yönlü şarj cihazını kurulum bedeli hariç satın almaları gerekecek.

Öte yandan şirket, projenin ikinci aşamasında araç bataryalarından elektrik şebekesine doğrudan enerji aktarımını da başlatarak, şebekeye verilen her kilovatsaat elektrik için kullanıcılara 40 sent ek ödeme yapmayı planlıyor.

Henüz enerji geri satışı özelliğinin kesin başlangıç tarihi açıklanmasa da söz konusu sistemin 2027 yılı içerisinde diğer Avrupa ülkelerinde de kullanıma sunulması hedefleniyor.