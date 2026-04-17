II. Dünya Savaşı öncesinde Ford tarafından inşa edilen; geçmişte Chrysler ve Peugeot gibi markalara ev sahipliği yapan tarihi tesis, otomobil montaj fabrikası kimliğini kaybediyor. Yıllık 500 bin araç üretim kapasitesine sahip olan dev tesisin, pazar koşulları ve stratejik değişiklikler nedeniyle dönüşüme uğrayacağı bildirildi.

PAZARDAKİ DÜŞÜŞ ETKİLİ OLDU

Şirket yönetimi tarafından yapılan açıklamada, radikal kararın arkasında Avrupa otomobil pazarındaki "aşırı kapasite" sorunu ve 2019 yılına oranla genel pazarda yaşanan yüzde 20’lik daralma olduğu belirtildi. 2028 yılından itibaren fabrikada araç montajı yerine yan sanayi ve geri dönüşüm odaklı operasyonların yürütüleceği kaydedildi.

100 MİLYON EUROLUK DÖNÜŞÜM YATIRIMI

Stellantis, tesisin tamamen kapatılmayacağını, yaklaşık 100 milyon euroluk bir yatırımla karoser parçaları üretimi ve kullanılmış araçların işlenmesi merkezine dönüştürüleceğini duyurdu. Bu hamleyle tesisin "döngüsel ekonomi" odaklı bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

İSTİHDAM KRİZİ VE GREV DALGASI KAPIDA

Fabrikadaki dönüşüm planı, ciddi istihdam kayıplarını beraberinde getiriyor. İlk etapta 600 çalışanın "gönüllü istifa" ve emeklilik yoluyla işten çıkarılacağı açıklanırken, sendikalar yaklaşık 1900 tam zamanlı işçi ve tedarikçi personelin geleceğinden endişe duyuyor.

Sendika temsilcileri, yeni operasyonların yalnızca 200 ila 300 işçi kapasitesine sahip olduğunu vurgulayarak, önümüzdeki haftalarda büyük çaplı grevlerin düzenleneceği uyarısında bulundu.