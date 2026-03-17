Volvo tarafından yapılan resmi açıklamaya göre EX30’un ABD’deki satışları 2026 yılı sonunda tamamen durdurulacak. Şirket bu kararı “pazar koşulları ve finansal faktörler” ile gerekçelendirdi.

Atılan bu adım, modelin tamamen üretimden kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Kanada ve Meksika başta olmak üzere diğer pazarlarda satışların devam edeceği belirtilirken, kararın küresel değil bölgesel bir strateji olduğu vurgulanıyor.

KÜÇÜK BOYUT, BÜYÜK İDDİA

EX30, ABD pazarında kompakt yapısına rağmen performansıyla dikkat çeken modellerden biri olarak öne çıkıyordu. Fiat 500e’den sonra en küçük elektrikli otomobiller arasında yer alan model, SUV ve hatchback özelliklerini bir arada sunuyordu.

Özellikle şehir içi kullanım, çevik sürüş karakteri ve ulaşılabilir fiyat etiketi sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi başarmıştı.

TÜRKİYE PAZARI ETKİLENECEK Mİ?

Alınan kararın Türkiye’ye doğrudan bir etkisi beklenmiyor. Volvo’nun Ghent Factory’ndaki üretiminin Avrupa ve Türkiye pazarına tedariki sürdüreceği ifade ediliyor.

Bu nedenle EX30’un Türkiye’de satışlarının kısa vadede devam etmesi öngörülüyor.