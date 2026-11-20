Rio de Janeiro'da düzenlenen Küresel Taraftar Festivali'nde açıklanan dev proje kapsamında şirket, daha önce taahhüt ettiği 400 milyon Real'e ek olarak 400 milyon Real daha yatırım yapma kararı aldı. Kurulacak tesiste ilk etapta T1 ve T2 SUV modellerinin yerel üretimine odaklanmayı planlayan şirket, yerel tedarikçilerle iş birliği fırsatlarını değerlendirirken fabrikanın tam konumunun 2027 yılının ilk çeyreğinde kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Üretim hamlesinin yanı sıra ürün gamını da genişletmeye hazırlanan Çinli üretici, T ailesinin giriş seviyesi modeli olacak yeni Jetour T0'ı 2027 yılında Brezilya pazarına sunacağını doğruladı.

Şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle satışa çıkacak olan T0, markanın ülkedeki ilk yüzde 100 elektrikli SUV modeli unvanını taşıyacak.

Brezilya'nın yaygın biyoyakıt kullanım kültürünü de göz önünde bulunduran Jetour, 2027 yılı itibarıyla hem benzin hem de etanol ile çalışabilen esnek yakıtlı motor teknolojisini devreye almayı ve otonom sürüş destek sistemlerini bu pazarda yaygınlaştırmayı hedefliyor.

BAYİ SAYISINI 150'YE ÇIKARACAKLAR

Brezilya pazarındaki büyüme stratejisini satış ve servis ağıyla desteklemeyi amaçlayan marka, 2027 yılı sonuna kadar ülke genelindeki bayi sayısını 150'ye çıkarmayı planlıyor.

Bu genişleme projesi kapsamında teknik destek altyapısı, personel eğitimi ve yedek parça tedarik zincirine de doğrudan kaynak aktarılacak. Faaliyet gösterdiği ilk yılda altı farklı modelle 8 binin üzerinde araç satışı gerçekleştiren şirket, küresel ölçekte de agresif bir büyüme takvimi izliyor.