Elektrikli araç devi Tesla, Almanya'nın başkenti yakınlarında bulunan Giga Berlin fabrikasında amiral gemisi modeli Model Y için üretim vitesini yükseltiyor. Avrupa genelinden gelen yoğun talep ve biriken siparişleri eritmeyi hedefleyen şirket, önümüzdeki temmuz ayı itibarıyla tesisteki haftalık üretim kapasitesini yaklaşık yüzde 20 oranında artıracak.

Giga Berlin’in üretimden sorumlu üst düzey yöneticisi Andre Thierig tarafından yapılan açıklamaya göre, şu an haftada yaklaşık 5 bin 200 adet Model Y üreten fabrika, yeni planlamayla birlikte bu rakamı haftalık 6 bin 200 adede çıkarmayı hedefliyor.

Dev üretici, bu agresif üretim hedefine ulaşabilmek için kadrosuna yaklaşık 1.000 yeni çalışan dahil ederken, üretim hattındaki çevrim sürelerini düşürerek mevcut altyapıdan maksimum verim almayı planlıyor.

Öte yandan Thierig, fabrika içi lojistik süreçlerinde Tam Otonom Sürüş (FSD) sistemini yoğun şekilde kullandıklarını ve bu araçların fabrika sınırları içinde bugüne kadar toplam 150 bin kilometre yol katettiğini de sözlerine ekledi.

TÜRKİYE'Yİ DE İLGİLENDİRİYOR

Almanya'daki bu kapasite artışı, Türk tüketicileri ve otomotiv pazarını da yakından ilgilendiriyor. Türkiye’de resmi olarak satışa sunulan Model Y araçlarının tamamı Giga Berlin fabrikasında üretilip ithal edildiği için, fabrikadaki bu hareketliliğin iç pazara olumlu yansımaları bekleniyor.

Avrupa'daki sipariş baskısının hafiflemesiyle birlikte, kısa vadede Türkiye'ye ayrılan araç kotasında kayda değer bir artış yaşanabileceği ve böylece Türk müşteriler için teslimat sürelerinin önemli ölçüde kısalabileceği öngörülüyor.

Sektör temsilcileri, Tesla'nın lojistik esneklik kazanmasıyla birlikte Türkiye gibi gelişmekte olan pazarlara daha fazla araç kaydırabileceğine dikkat çekiyor.