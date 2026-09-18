Japon otomotiv devi Toyota Motor Corporation, küresel ölçekteki üretim ağında çığır açacak dev bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, 2028 yılı sonrasından itibaren dünya genelindeki üretim tesislerine kademeli olarak kendi geliştirdiği 400 bin insansı robotu yerleştirmeyi planlıyor.

Yıllık 1 trilyon yenlik devasa bir yatırımla desteklenecek proje kapsamında, robotların 150 bini doğrudan Toyota’nın ana tesislerinde, kalan 250 bini ise grup şirketlerinde görev yapacak.

Üretim hatlarında boy gösterecek tekerlekli ve iki parmaklı robot, "Ellie" adını taşıyor. Yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki Ellie, batarya veya kablo bağlantısıyla çalışabiliyor ve kutulardan parça taşıma ya da kumaş katlama gibi oldukça hassas görevleri başarıyla yerine getirebiliyor.

Gelişmiş yapay zeka altyapısına sahip olan robot, gerçekleştirdiği işleri zamanla öğrenerek en uygun çalışma yöntemini otonom şekilde kendi kendine geliştirebiliyor.

BİLGİLER ROBOTLARA AKTARILIYOR

Toyota, Ellie’nin el becerilerini ve iş disiplinini geliştirmek için insan faktöründen faydalanıyor. "Takumi" olarak adlandırılan 18 bin uzman çalışanın bilgi birikimi ile Toyota Üretim Sistemi'nin verimlilik odaklı yaklaşımı robotlara aktarılıyor.

Özel simülasyon gereçleri aracılığıyla ustaların rutin hareketlerini takip eden Ellie, binlerce öğrenme seansının ardından en zorlu görevlerin üstesinden gelebilir hale geliyor. Şirket, 60 farklı üretim tesisinde toplanan bu verileri küresel bir ağ üzerinden paylaşarak bir fabrikada öğrenilen tekniklerin tüm dünyadaki robotlara anında aktarılmasını sağlayacak.