Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin hedeflerini açıklarken 2027 yılının sonuna kadar haftada 20 bin adetlik devasa bir üretim kapasitesine ulaşmayı planladıklarını duyurdu.

DAYANIKLILIK KONUSU ÜRETİM ENGELİ OLUŞTURUYOR

Tesla’nın 2026 yılı üçüncü çeyrek hissedar raporunda ortaya çıkan detaylara göre, şirket robotları ticari standartlara uygun şekilde üretebileceği bir hat oluşturmayı başardı.

Ancak Musk, yatırımcılara temkinli olma çağrısında bulunarak mevcut dönemi "erken üretim aşaması" olarak nitelendirdi. Robotların günlük hayatta ve sanayide sorunsuz çalışabilmesi için hem donanım güvenilirliğinin artırılması hem de yapay zeka yazılımlarının karmaşık görevleri yapabilecek seviyeye getirilmesi gerekiyor.

Mühendisler, robotların arıza yapmadan uzun süre görev yapabilmesi için tasarım üzerindeki ince ayarlarını sürdürüyor.

TESLA'DAN YENİ BİR ALTYAPI PROJESİ

Tesla, Optimus’un yanı sıra sürücüsüz araç teknolojilerini de besleyecek dev bir yapay zeka altyapısı kuruyor. Şirket, robotların çevresini algılayıp bağımsız hareket edebilmesini sağlamak amacıyla devasa bir bilgi işlem kapasitesine yatırım yapıyor.

Austin’deki yeni tesislerin de devreye girmesiyle birlikte, insansı robotların eğitiminde kullanılacak süper bilgisayar gücünün katlanarak artması hedefleniyor. Ticari satış tarihi henüz netleşmese de Tesla'nın bu hamlesi, insansı robotların fabrikalardan evlere girmesinde tarihi bir dönüm noktası olarak görülüyor.