Japon otomotiv devi Toyota, Brezilya'daki fabrikasını vuran şiddetli fırtınanın ardından radikal bir karar aldı. Şirket, fırtınada ağır hasar gören Porto Feliz motor fabrikasını, tamiratın verimsiz olacağı gerekçesiyle tamamen yıkarak sıfırdan inşa etme kararı aldı.

Yaşanan bu doğal afet nedeniyle markanın bölgedeki motor üretim takvimi de zorunlu olarak 2028 yılına kadar ertelendi.

Toyota Brezilya Başkanı Evandro Maggio, yıkım işlemlerinin tamamlandığını ve fabrikanın daha dayanıklı bir mimariyle aşamalı olarak yeniden inşa edileceğini duyurdu. Fabrika tamamlanana kadar, Corolla modelinin motorları diğer ülkelerdeki Toyota tesislerinden hazır olarak ithal edilecek.

Yeni çıkacak Yaris Cross modelinin motor montajı ise geçici olarak kiralanan bir depoda, ithal parçalarla yapılacak.

Süreç boyunca hiçbir işçiyi çıkarmayarak istihdamı koruyan Toyota, kasım ayından itibaren Corolla üretimini geçici olarak Sorocaba'daki fabrikasında yoğunlaştıracak. Şirket, bu geçiş sürecinde piyasada Corolla kıtlığı yaşanmaması "stoklu çalışma" mantığına benzer şekilde şimdiden ciddi bir araç stoku oluşturduğunu açıkladı.