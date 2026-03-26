Avrupa otomotiv devlerinden Volkswagen bünyesinde faaliyet gösteren Çek markası Skoda, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’den çekilme kararı aldı.

Yaklaşık 20 yıl önce başlayan Çin serüvenini 2026 yılının ortalarında sonlandırmayı planlayan şirket, bu stratejik kararı yerel üreticilerin sert rekabeti ve ülkedeki baş döndürücü elektrikli araç dönüşümüne ayak uyduramaması nedeniyle aldığını duyurdu.

Satış operasyonlarının aşamalı olarak durdurulacağı süreçte Skoda, bölgesel bir ortakla iş birliğini sürdürerek mevcut kullanıcılarına satış sonrası hizmet ve yedek parça desteği vermeye devam edecek.

2005 YILINDA ÜLKEYE GİRİŞ YAPMIŞTI

Skoda’nın Çin yolculuğu, 2005 yılında SAIC Volkswagen ortaklığıyla temelleri atılan ve 2007’de yerli üretim Octavia modelinin yollara çıkmasıyla ivme kazanan bir başarı hikayesi olarak başlamıştı.

"Erişilebilir Alman teknolojisi" mottosuyla pazarda kendine sağlam bir yer edinen marka; Octavia, Superb ve Kodiaq modelleriyle 2018 yılında 341 bin adetlik satış rakamına ulaşarak tarihinin zirvesini görmüştü. O dönemde Çin, Skoda’nın küresel ölçekteki en büyük ve en kritik pazarı konumundaydı.

2018 YILINDAN İTİBAREN ERİME BAŞLADI

Ancak 2018 yılından itibaren Çin pazarında yerli elektrikli araç markalarının agresif yükselişi, Skoda’nın pazar payını hızla eriterek tabloyu tersine çevirdi. 2025 yılı verilerine göre satışları 15 bin adede kadar gerileyen marka, zirve dönemine kıyasla yüzde 95’i aşan dramatik bir kayıp yaşadı.

Pazar payı yüzde 0,1’in altına düşen Skoda, bu sürdürülemez mali tablo karşısında Çin defterini kapatma kararı alırken; bu geri çekilme, küresel otomotiv devlerinin Çinli rakipleri karşısında yaşadığı zorlu sınavın en somut örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.