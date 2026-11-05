Şirketin 2026 yılı üçüncü çeyreğinde yaklaşık 5,8 milyar euro işletme zararı açıklaması ve Almanya'daki ana üretim üssü olan Wolfsburg fabrikasının 300 milyon euroluk tasarruf hedefine ulaşmakta zorlanması üzerine, merakla beklenen yeni nesil tamamen elektrikli "ID. Golf" modelinin geliştirme çalışmaları geçici olarak durduruldu.

Grubun binek markalarından sorumlu tepe yöneticisi Thomas Schäfer, Golf’ün marka tarihindeki sembolik önemi nedeniyle kararın son derece zor alındığını ancak şirketin mali dengelerini yeniden kurabilmek adına yatırımlarda öncelik sıralaması yapmasının zorunlu hale geldiğini vurguladı.

PROJE TAMAMEN RAFA KALKMADI

Otomotiv devi projenin tamamen rafa kaldırılmadığını, finansal koşullar ve kaynaklar elverdiği anda geliştirme sürecine geri dönüleceğini açıkladı. Ancak aracın temelini oluşturacak yeni nesil SSP platformundaki yazılım gecikmeleri ve bütçe kısıtlamaları nedeniyle, daha önce 2020'lerin sonu olarak hedeflenen küresel lansmanın artık 2030'lu yılların başına sarkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ÇİNLİ ÜRETİCİLERİN BASKISINA DAYANAMADI

Alman devinin bu kararı almasında yalnızca iç maliyetler değil, küresel elektrikli araç pazarında Çinli üreticilerin yarattığı sert rekabet baskısı ve kâr marjlarındaki erime de doğrudan etkili oldu.

Maliyetleri düşürmek amacıyla personel azaltımı ve Almanya'daki fabrika operasyonlarının yeniden yapılandırılmasını masaya yatıran Volkswagen, teknolojik dönüşüm sürecinde riski dağıtmak adına mevcut benzinli, dizel ve hibrit Golf versiyonlarının üretimini kesintisiz sürdürecek.

Şirket bir yandan da ID.4 ve ID.5'in yerini alması planlanan elektrikli SUV "ID. Tiguan" gibi yakın vadeli modellerine odaklanarak pazardaki kan kaybını durdurmaya çalışacak.