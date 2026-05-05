Sektördeki sarsıntı, özellikle geleneksel bayilik modellerinin sürdürülebilirliğini zorlaştırıyor. Tüketicilerin elektrikli araçlara yönelmesi ve tedarik zincirindeki yapısal sorunlar, birçok köklü işletmenin kepenk indirmesine neden oldu.

DEV İŞLETMELER FAALİYETLERİNİ SONLANDIRIYOR

Krizin en dikkat çekici yansımalarından biri, Londra merkezli otomobil süpermarketi Cargiant’ın nisan ayında perakende operasyonlarını durdurma kararı oldu. Yüksek işletme maliyetleri ve ikinci el araç tedarikindeki darboğaz nedeniyle alınan bu karar, 500 çalışanın işini doğrudan etkiledi.

Sektördeki olumsuz tablo yalnızca Cargiant ile sınırlı kalmadı. Online perakendeci Cazoo'nun çöküşü 900 pozisyonun kaybına yol açarken, sektörün büyük oyuncularından Lookers, bir devralma sürecinin ardından 650 kişiyi kapsayan işten çıkarma programı başlattı. Sektör genelinde toplamda 2.500 civarında çalışan işsizlik riskiyle karşı karşıya kaldı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA GEÇİŞ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Otomotiv dünyasındaki bu köklü dönüşümün merkezinde, elektrikli araçlara (EV) yönelik hızlı geçiş süreci bulunuyor. Geleneksel bayiler, içten yanmalı motorlu araç satışlarından elde ettikleri gelirlere dayalı iş modellerini elektrikli araçlara uyarlamakta güçlük çekiyor.

EV’lerin geleneksel araçlara kıyasla daha az bakım gerektirmesi, bayilerin en önemli gelir kalemlerinden biri olan servis hizmetlerini olumsuz etkiliyor. Ayrıca Tesla gibi doğrudan tüketiciye satış modelleri, geleneksel bayilik sisteminin pazar payını tehdit ediyor.

YENİ OYUNCULAR PAZARA HAKİM OLUYOR

Sektördeki bu değişim, şirketlerin stratejik tercihlerini de yeniden şekillendiriyor. Group 1 Automotive gibi bazı gruplar, düşük kâr marjlı bayiliklerini elden çıkararak Geely gibi yükselen Çinli elektrikli araç üreticileriyle ortaklıklara odaklanmaya başladı.