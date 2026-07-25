İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari, otomotiv dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralayan ilk tamamen elektrikli modeli Luce’nin üretim hattından çıkan ilk örneği "Chassis 0"ı müzayedeye çıkarıyor.

Ferrari Design Studio ve markanın kişiselleştirme programı Tailor Made’in ortak iş birliğiyle hazırlanan bu özel otomobil, ağustos ayında prestijli RM Sotheby’s müzayedesinde podyuma çıkacak. Açık artırmada 1,1 milyon doların üzerinde bir fiyata alıcı bulması beklenen araçtan elde edilecek tüm gelir, eğitim ve sosyal sorumluluk projelerini desteklemek amacıyla Ferrari Vakfı’na bağışlanacak.

"Işık" teması etrafında şekillendirilen otomobil; ışığın açısına göre yeşilden mora kayan yanardöner Madreperla Yarı Parlak beyaz kaplaması, önde 22, arkada 23 inçlik beyaz jantları ve Ferrari 360 Modena ile 458 Italia modellerinden ilham alan aerodinamik arka tasarımıyla dikkat çekiyor. İç mekanda ise İsviçre derisinden üretilen Le Mans Perla kaplamalar öne çıkıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Teknik altyapı tarafında 800V mimarisi üzerine kurulu olan ve her tekerleğinde bağımsız elektrik motoru barındıran Luce, toplam 1.050 beygir güç üretiyor. Yaklaşık 2.260 kilogramlık ağırlığına rağmen 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,5 saniyede ulaşabilen model, 310 km/s azami hıza çıkabiliyor.

122 kWh kapasiteli bataryası 350 kW DC hızlı şarjı desteklerken, özel geliştirilen ses sistemiyle de ikonik motor hissini yaşatmaya devam ediyor. ABD pazarı standartlarına uygun tasarlanan araç, müzayedenin ardından nihai kontroller için Maranello’ya döndükten sonra 2027’nin ilk çeyreğinde yeni sahibine teslim edilecek.