Japon otomotiv devi Honda Motor, üretim maliyetlerini düşürmek ve küresel pazardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla radikal bir karara imza attı. Şirket, yeni araç platformu geliştirme süreçlerinin bir bölümünü Hint holdingi Tata Grubu’nun bünyesinde yer alan Tata Technologies firmasına devretti. Bu hamle, 1948 yılında kurulan Japon üreticinin tarihinde ilk kez baştan sona bir araç platformu geliştirme işini Hintli bir mühendislik şirketine teslim etmesi bakımından tarihi bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor.

HEM BENZİNLİ HEM ELEKTRİKLİ MODELLERE TEMEL OLACAK

Tata Technologies tarafından tasarlanacak bu yeni platform oldukça esnek bir mimariye sahip olacak. Çok sayıda yeni otomobil modeline temel oluşturması planlanan platform; hibrit ve tamamen elektrikli güç aktarma organlarıyla da tam uyumlu çalışacak. Tasarlanacak araçların hangi ülke pazarlarında satışa sunulacağı ise henüz netlik kazanmadı.

HONDA’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili yöneltilen sorular üzerine açıklama yapan bir Honda sözcüsü Bloomberg'e gönderdiği bir e-postada, şirketin "rekabet gücünü güçlendirme çabalarının bir parçası olarak çeşitli dış ortaklık olasılığını her zaman değerlendirdiğini" belirtirken, piyasa spekülasyonları veya belirli ortaklık ayrıntıları hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

78 YILLIK GELENEK DEĞİŞTİ

Araç platformlarını bugüne kadar neredeyse tamamen kendi bünyesinde ya da kemikleşmiş tedarikçi ağıyla geliştiren Honda için bu adım, köklü bir yaklaşım değişimine işaret ediyor. Kararın arkasında ise şirketin elektrikli araç stratejisinde yaşadığı mali kayıplar yatıyor. Şirket, ABD pazarında değişen politikalar ve talep daralması nedeniyle bataryalı elektrikli araç (BEV) yatırımlarını yeniden yapılandırmak zorunda kalmış, bu kapsamda devasa muhasebe giderleri ve yeniden yapılanma maliyetleriyle karşılaşmıştı. On yılın sonuna kadar üretilmesi planlanan birçok elektrikli modeli iptal eden şirket, bu süreçte tarihinin ilk yıllık faaliyet zararını kaydetmişti.

Ancak atılan radikal adımlar ve elektrikli araç tarafındaki kayıpların kontrol altına alınmasıyla birlikte, yeni mali yılın ilk çeyreğinde toparlanma sinyalleri geldi. Honda'nın faaliyet karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %117,4 artarak 530,76 milyar yen (yaklaşık 3,36 milyar dolar) seviyesine yükseldi. Tata ortaklığı ile maliyet baskısını tamamen üzerinden atmak isteyen dev üretici, yeni ürün yol haritasını hızla hayata geçirmeyi hedefliyor.