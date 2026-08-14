Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla düzenlenen "Hyundai IONIQ 3 Seri Üretim Başlangıç Töreni" otomobilin tanıtımının yapıldığı video gösterimiyle başladı.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Boo Sukjong, burada yaptığı konuşmada, küresel mobilite endüstrisinde yeni paradigma açmak ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinde anlamlı bir dönüm noktası belirlemek üzere toplandıklarını söyledi.





SERİ ÜRETİM BAŞLADI

IONIQ 3'ün, Hyundai Motor'un geleceğe yönelik güçlü vizyonunu yansıtan kararlı çabalarının ve teknolojik yetkinliklerinin sonucu olduğunu dile getiren Boo, "Köklü bir milletin altyapısına ve nitelikli insan kaynaklarına sahip olan Türkiye bu yönüyle öne çıkan bir ülke olduğundan bugünkü seri üretim töreninin kardeş ülke Türkiye'de gerçekleştirilmiş olması büyük stratejik öneme sahiptir. Dahası, bu durum Koreli şirketlerin Türkiye'nin yerel otomotiv ekosistemiyle el ele vererek ileri teknolojiyle sürekli büyüme yolundaki sarsılmaz iradesini simgelemektedir." dedi.

Boo, Güney Kore ve Türkiye'nin, güvenli ekonomik ortak olmanın ötesine geçerek geleceğin yüksek teknoloji sektörlerine birlikte liderlik eden ortaklar olarak yeni ufuklar açtığını ifade etti.

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar da Türkiye otomotiv sanayisinin mobiliteye geçişinde yeni bir eşiği aştıklarını söyledi.

Dünya ekonomisindeki jeopolitik gerilimlerin geçici istisna değil, kalıcı değişken olduğunu dile getiren Kibar, "Sermaye de yalnızca en düşük maliyeti olan yerlere değil, toplam riski yöneten, üretimi sürdüren ve pazara güvenle erişen ülkeleri aramaktadır." ifadesini kullandı.



TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA SATILACAK

Türkiye'nin, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Karadeniz havzalarını birbirine bağlayan lojistik ve enerji koridorlarının kavşağında güçlü sanayi tabanı ve dengeli politikaya sahip olduğuna, Türkiye'nin bu konumunun, yalnızca diplomatik ağırlık değil, üretim ve tedarik zincirleri için stratejik güvence olduğuna işaret eden Kibar, "Türkiye, belirsizliğin yüksek olduğu bir dönemde dayanıklılığıyla öne çıkmaktadır. Jeopolitik tansiyonun azalması ve ticaret akımlarının yeniden dengelenmesiyle sahip olduğu sanayi, lojistik ve enerji altyapısının ekonomik değeri çok daha görünür hale gelecektir." diye konuştu.

Hyundai Motor Türkiye ile Kibar Holding'in yıllardır birlikte yol yürüdüğünü ifade eden Kibar, "30 yılı aşkın sürede bu ortaklık, teknoloji transferi yapan, ihracatla büyüyen ve pek çok ilki gerçekleştiren örnek sanayi işbirliğine dönüştü." dedi.

Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.