Otomotiv firması Honda bünyesinde motor üretimi gerçekleştiren alt firması Honda Motor Company İzmir Aliağa'da üretim fabrikası açıyor. Nisan sonunda İzmir'de açılacak fabrika tek model üretimi gerçekleştirecek. İlk etapta 100 bin kapasite ile başlayacak üretim şimdilik PCX 125 modeli üzerinde yoğunlaşacak. Honda Motor Company İzmir Aliağa Fabrikası Nisan ayının sonunda üretim başlayacak.

Honda İzmir'de Fabrika Açıyor

Türkiye motor pazarında ciddi bir alıcı kitlesine sahip olan Honda, şirket için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Honda, İzmir'in Aliağa ilçesinde kurulan farikasında üretim başlayacak. Nisan ayı sonunda resmen devreye alınması beklenen üretim tesisinde tam kapasite hedefi güdülüyor.

Honda, ilk üretim hattında Türkiye'de satışı aktif olarak devam eden scooter modellerinden biri olan PCX 125 modeline yer verecek. İlerleyen sürçte ise diğer scooter ve maxi-scooter modellerinin üretime dahil edilmesi planlanıyor.

Yıllık 100 Bin Üretim Kapasitesi

Fabrika için belirlenen üretim kapasitesi ilk etapta 100 bin adet ile faaliyet gösterecek. İlerleyen orta süreçte ise üretimin 200 bin adede çıkarılması planlanıyor. Firma tarafından aktarılan bilgilere göre doğrudan 300'den fazla kişiye istihdam sağlanması bekleniyor. Ayrıca yan sanayi ve tedarik zinciri ile istihdam kapasitesinin artması de hedefleniyor.

Fiyatları Nasıl Etkileyecek?

Motosiklet kullanıcıları PCX 125modelini beğense de fiyat bandındaki yükseklik gözle görülür bir seviyede. Yeni üretim ile birlikte ithalat maliyeti, lojistik maliyeti ve tedarik süresi gibi kalemlerde avantaj sağlanması sektör temsilcilerinin modelin fiyatında iyileştirme sağlanabileceğini düşünmesini sağlıyor. Honda PCX 125 modeli ülkemizde 200 bin TL ile 220 bin TL banında satılıyor.

Hem iç Pazar Hem İhracat Planı

Gündemde olan bir başka konu ise Honda tarafından Aliağa'da kurulan fabrikanın üretim başlaması ile birlikte hem iç pazarda satılacak motor üretmesi hem de ihracata yönelik üretim yapması ihtimali. Bu konuda henüz bir resmi açıklama olmasa da Honda tarafından belirlenen yıllık üretim kapasitesi bu ihtimali güçlendiriyor.