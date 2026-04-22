Hyundai, İzmit fabrikasında seri üretimine başlayacağı yeni tamamen elektrikli kompakt hatchback modeli IONIQ 3’ün dünya prömiyerini Milano Tasarım Haftası’nda gerçekleştirdi.

Togg’un ardından Türkiye’de banttan inecek ikinci elektrikli otomobil unvanını taşıyan model, markanın elektrikli mobiliteyi daha geniş kitleler için erişilebilir kılma vizyonunun en yeni temsilcisi olarak dikkat çekiyor.

AVRUPA GÜNLÜK KULLANIM ALIŞKANLIKLARINA CEVAP VERECEK

Avrupa pazarındaki günlük kullanım alışkanlıkları ve şehir yaşamının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirilen IONIQ 3, modern tasarımıyla sezgisel bir teknoloji deneyimi vadediyor.

IONIQ 5 ve IONIQ 6 modellerinin ardından ürün gamına eklenen bu yeni kompakt alternatif, özellikle ailelerin ve şehir içi kullanıcıların beklentilerine yanıt vermeyi hedefliyor.

29 DAKİKADA YÜZDE 80'E ÇIKIYOR

Teknik detaylarıyla da öne çıkan araç, 496 km’ye varan menzili ve yaklaşık 29 dakikada yüzde 80 doluluk oranına ulaşan hızlı şarj performansıyla iddialı bir giriş yapıyor. İzmit’teki üretim tesislerinde Ağustos ayı itibarıyla seri üretimine başlanacak olan IONIQ 3, Türkiye ile eş zamanlı olarak 40’tan fazla ülkeye ihraç edilerek küresel pazardaki yerini alacak.

Merakla beklenen modelin Türkiye’deki satış süreciyle ilgili takvim de netleşti. Hyundai Türkiye'nin açıklamasına göre, Eylül ayı itibarıyla resmen satışa sunulacak olan IONIQ 3’ün fiyat listesi de aynı dönemde kamuoyuyla paylaşılacak.