Taisei Corporation ve Taisei Rotec iş birliğiyle yürütülen projeyle, yol yüzeyine entegre edilen özel üniteler sayesinde hareket halindeki araçlara kablosuz olarak enerji aktarılması hedefleniyor.

ŞARJ MOLA İHTİYAÇLARINI ORTADAN KALDIRACAK

Sistemin en dikkat çekici yanı, 150 kW gibi oldukça yüksek bir güç seviyesine ulaşmayı hedeflemesi. Bu teknoloji, özellikle büyük bataryalara sahip ağır ticari araçların yolculuk esnasında şarj olmasını sağlayarak uzun mola ihtiyaçlarını tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Asfalt içine gömülen verici üniteleri ile araç altındaki alıcılar arasındaki enerji transferi, inverter ve bobini tek bir yapıda buluşturan yenilikçi bir tasarımla gerçekleştirilecek.

TEST SÜRÜŞLERİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Projenin dayanıklılık ve güvenlik testleri için geri sayım başladı. Testlerin ilk ayağı Fukushima'daki özel tesiste başlarken, ilk gerçek otoyol denemesi ise Nisan 2027’de Japonya’daki Tateyama Otoyolu’nda gerçekleştirilecek.

Sistem, yaklaşık 20 ton ağırlığındaki ağır vasıtaların yaratacağı yüke ve bir milyon tekerlek geçişine denk gelen zorlu koşullara karşı dayanıklılık sınavından geçirilecek.

