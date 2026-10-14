Paris Otomobil Fuarı’nda değerlendirmelerde bulunan Haupt, markanın kapatılmasının gündemdeki olası senaryolardan yalnızca biri olduğunu, ancak henüz alınmış kesin bir kararın bulunmadığını bildirdi.

Küresel otomotiv sektöründe yükselen üretim maliyetleri, elektrikli araç dönüşüm hızı ve Çinli üreticilerin pazar payını artırması gibi zorluklar, Volkswagen Grubu’nun Seat üzerindeki yeni model yatırımlarını durdurabileceği yönündeki iddiaları güçlendirmişti.

Grup bünyesindeki Cupra markasının hızlı büyümesiyle birlikte Seat’ın 2029 yılına kadar kademeli olarak üretimden çekilebileceği öne sürülürken, CEO Haupt bu iddiaların aksine markaya yatırım yapmayı sürdürdüklerini kaydetti.

PAZAR PAYINI ARTIRDIĞI AÇIKLANDI

Seat’ın pazardaki mevcut konumunu koruduğunu vurgulayan Haupt, Ibiza modelinin İspanya pazarında en çok satan otomobil unvanını taşıdığına ve farklı ülkelerde de pazar payını artırdığına dikkat çekti.

Markaya duyulan güvenin ve Volkswagen Grubu stratejisindeki yerinin bir göstergesi olarak, önümüzdeki yıl Ibiza ve Arona modellerine hafif hibrit motor seçeneklerinin ekleneceğini müjdeledi.

KAPANMA OLASILIĞINDA MÜŞTERİLER MAĞDUR OLMAYACAK

Markanın uzun vadeli yol haritasında emisyon standartlarının kritik rol oynayacağını belirten Haupt; özellikle 2030 sonrasında yürürlüğe girecek katı karbon düzenlemelerinin, jeopolitik gelişmelerin ve elektrikli mobiliteye geçiş temposunun temel belirleyici unsurlar olacağını aktardı.

Kapanma ihtimaline karşın mevcut araç sahiplerine de güvence veren Haupt, en kötü senaryoda dahi müşterilerin mağdur edilmeyeceğini vurguladı. CEO, markanın faaliyetlerinin sona ermesi durumunda bile mevcut kullanıcılara en az 15 yıl boyunca servis, bakım ve yedek parça desteğinin kesintisiz olarak sağlanacağını sözlerine ekledi.