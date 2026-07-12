Subaru, elektrikli araçlara geçiş sürecini hızlandırırken, markaya uzun yıllardır bağlı olan kullanıcılarını da memnun edecek önemli bir adım atıyor. Yakıt verimliliği ve emisyon standartlarına uyum sağlama çalışmalarını sürdüren Japon üretici, efsaneleşen 6 ileri manuel şanzımanını yeniden üretim bandına taşımaya hazırlanıyor.

Haziran ayında gerçekleştirilen Super Taikyu Serisi dayanıklılık şampiyonasının üçüncü ayağında Subaru, yüksek performanslı motorlar için geliştirilen TY85 kodlu manuel şanzımanın seri üretimine geçileceğini açıkladı. Şirket, 2027 yılına kadar Japonya pazarında manuel şanzıman seçeneğine sahip üç farklı modeli satışa sunmayı hedefliyor.

YÜKSEK PERFORMANS İÇİN GELİŞTİRİLDİ

TY85 şanzımanı, yüksek tork üreten güçlü motorlarla uyumlu yapısıyla dikkat çekiyor. Spor otomobillerde tercih edilen metal vites kolu ve doğrudan mekanik vites değiştirme sistemiyle donatılan bu şanzıman, sürüş deneyimini ön plana çıkarıyor. İlk kez 2000 yılında tanıtılan Impreza WRX STI ve WRX STI modellerinde kullanılan TY85, yıllar içinde Subaru tutkunlarının en çok benimsediği teknolojilerden biri haline geldi ve markayla özdeşleşti.

YAKIT VERİMLİLİĞİ DÜZENLEMELERİ ETKİLİ OLDU

Bununla birlikte Subaru'nun en önemli pazarları arasında yer alan ABD ve Japonya'da yürürlüğe giren sıkı yakıt verimliliği kuralları, manuel şanzımanlı modellere öncelik verilmesini zorlaştırdı. Özellikle karbon emisyonlarının düşürülmesi ve yakıt tüketiminin azaltılması hedefleri doğrultusunda, markanın simgesi haline gelen boxer motorların geleneksel motorlara kıyasla daha düşük yakıt verimliliğine sahip olduğu değerlendirildi.

Subaru yöneticisi Tomoaki Emori, "Son birkaç yıldır yakıt verimliliği düzenlemelerine uymaya yoğunlaştık. Sonuç olarak, manuel modeller yakıt ekonomisi açısından dezavantajlı olduğundan, manuel şanzımanlı araçlar geliştirmiyorduk" dedi.

MANUEL MODEL SAYISI AZALMIŞTI

Subaru, 2011 yılında Japonya'da dokuz farklı binek otomobilini manuel şanzıman seçeneğiyle satışa sunuyordu. Ancak 2019 yılında WRX STI için sipariş alımının sona ermesiyle birlikte bu seçenek büyük ölçüde ortadan kalktı. Günümüzde şirket, başka bir üreticinin şanzımanını kullanan BRZ spor otomobili ile bazı sınırlı üretim versiyonları dışında manuel şanzımanlı model sunmuyor.

ELEKTRİKLİ DÖNÜŞÜM DEVAM EDİYOR

Diğer yandan Subaru, küresel emisyon kurallarına uyum sağlamak amacıyla elektrifikasyon yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Markanın ilk tamamen elektrikli modeli olan Solterra'nın 2021 yılında tanıtılmasının ardından bugüne kadar dört elektrikli otomobil ve üç hibrit model duyuruldu. Subaru, 2030 yılı itibarıyla küresel satışlarının yarısını elektrikli araçların oluşturmasını amaçlıyor.