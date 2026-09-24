Avrupa otomobil pazarında elektrikli ve hibrit araçların etkisi hızla tırmanırken, rekabette kartlar yeniden dağıtılıyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği verileri, Avrupa Birliği, İngiltere ve EFTA ülkelerini kapsayan bölgede ağustos ayında yeni araç kayıtlarının yıllık bazda yüzde 5,3 oranında büyüdüğünü gösteriyor.

Yılın ilk sekiz aylık dönemindeki toplam satış artışı yüzde 5,8'e ulaşırken, bu ivmenin ana itici gücü elektrikli modeller oldu.

Pazara damgasını vuran gelişme ise Çinli otomotiv devi BYD'nin ağustos ayında kaydettiği rekor büyüme ile ABD'li rakibi Tesla'yı geride bırakması oldu.

İlgili dönemde Tesla’nın yeni araç kayıtları yıllık bazda yüzde 4 gibi sınırlı bir artışla yetinirken, BYD kayıtlarında yüzde 128'lik olağanüstü bir sıçrama yaşandı. Bu güçlü performansın ardından Tesla’nın genel pazar payı yüzde 1,9 seviyesinde kalırken, BYD pazar payını yüzde 3,1'e yükseltti.

Yalnızca tek bir ayda yakaladığı bu ivmeyle Çinli üretici, elektrikli araç pazarındaki toplam payını yüzde 6,34 seviyesine taşımayı başardı.