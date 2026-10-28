İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Tech Day 2026 etkinliğinde stratejik yol haritasını kamuoyuyla paylaşan şirket, kıtadaki 300 bin adetlik nihai üretim hedefinin ilk ayağını Bahovitsa bölgesinde hayata geçireceğini açıkladı.

Değerlendirme sürecinde masada bulunan İspanya ve Macaristan gibi güçlü alternatiflere rağmen rotasını geçmişte de faaliyet gösterdiği Bulgaristan’a çeviren üretici, sıfırdan tesis inşa etmek yerine mevcut bir altyapıyı devreye sokuyor.

YILLIK 50 BİN ARAÇ ÜRETECEK

Anlaşma kapsamında Bahovitsa’daki tesisin mülkiyetini elinde bulunduran Bulgarian Automotive Industry (BAI), bağımsız sözleşmeli üretici statüsüyle GWM modellerinin banttan indirilmesini sağlayacak.

Yıllık 50 bin araçlık kapasiteye sahip olacak fabrikada montajı yapılacak ilk model, markanın tamamen elektrikli kompakt SUV modeli Ora 5 olacak. Üretim sürecine 2027 yılının ilk çeyreğinde yarı demonte kitlerin montajı (SKD) yöntemiyle başlanması ve bazı parçaların kademeli olarak yerel tedarikçilerden sağlanması hedefleniyor.

İLK GİRİŞİM BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANMIŞTI

Bu hamle, GWM'nin Bulgaristan topraklarındaki ilk girişimi olma özelliğini taşımıyor. Çinli grup, 2012 yılında aynı bölgede benzer bir montaj operasyonu başlatmış, ancak yerel ortağı Litex Motors’un iflası sebebiyle 2016 yılında üretimi tamamen durdurmak zorunda kalmıştı.

Mülkiyeti daha sonra BAI’ye devredilen tesiste varılan yeni mutabakat, Çinli üreticinin yaklaşık 11 yıllık aranın ardından Avrupa topraklarında yeniden doğrudan montaj faaliyetine dönmesi anlamına geliyor.