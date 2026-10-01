Tamamen elektrikli bir geleceğe geçiş stratejisinin bir parçası olarak tasarlanan yeni logo, 2019 yılından bu yana yapılan ilk kapsamlı güncelleme olma özelliğini taşıyor. Yeni tasarımda daha keskin ve köşeli hatlar tercih edilirken, markanın yüzyılı aşkın süredir ambleminde taşıdığı geleneksel bayrak figürü ise şirket tarihinde ilk kez logo tasarımından tamamen çıkarıldı.

Markanın kökleri 700 yıl öncesine, Anglo-Norman soylularının armalarına kadar uzanan bu efsanevi sembol, elektrikli araç çağına uygun olarak çok daha sade, keskin ve modern bir görünüme kavuşturuldu.

Vauxhall Tasarım Başkan Yardımcısı Mark Adams, otomobillerinin 120 yılı aşkın süredir İngiltere sokaklarında yer aldığını belirterek, elektrikli yeni nesil araçlar için amblemi modernize ederken temel ruhunu koruduklarını ifade etti.

Adams, yeni tasarlanan sadeleşmiş yapının, 2026 yılıyla birlikte Astra gibi yeni modellerin ön ızgarasında aydınlatmalı olarak kullanıldığında çok daha net ve kolay tanınabilir bir estetik sunduğunu vurguladı.

KASIM AYINDA VİTRİNE ÇIKACAK

Tarihsel mirasını geleceğin teknolojisiyle buluşturan İngiliz üretici, yeni logosunu ve markanın gelecekteki tasarım dilini sergileyecek olan "STX" konsept modelini önümüzdeki ay düzenlenecek prestijli Paris Otomobil Fuarı’nda dünya vitrinine çıkarmaya hazırlanıyor.

Şirket, yeni logosunu taşıyan seri üretim modellerini de fuarla eş zamanlı olarak otomobil tutkunlarının beğenisine sunacak.