Maserati'nin geleceğine dair değerlendirmeler, şirketin yeni CEO'su Antonio Filosa'nın atanma kararı öncesinde başladı.

Dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisi olan Fransız-İtalyan şirket, 14 markadan oluşan portföyünde düzenlemelere gidiyor.

Şirket, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya karar verdiği gümrük vergilerine hazırlanırken Çinli rakipleriyle rekabet etmeye çalışıyor.

Stellantis, Nisan'ın ilk günlerinde ABD'nin uygulayacağı gümrük vergilerinin Maserati ve Alfa Romeo markalarına olası etkileri hakkında McKinsey danışmanlık şirketine başvurdu. Stellantis iki markaya da bağlılığını belirtmişti.

İki kaynak, McKinsey'nin Stellantis için incelediği seçenekler arasında markanın satılması olduğunu ancak değerlendirmelerin henüz erken aşamalarda olduğunu belirtti.

Stellantis sözcüsü, Maserati'nin satılık olmadığını söylerken McKinsey sorulara yanıt vermedi.

FİKİR AYRILIKLARI YAŞANDI

Stellantis yönetim kurulunun Maserati ile ilgili planlar konusunda fikir ayrılarının olduğu aktarılıyor.

Bazı yönetim kurulu üyeleri, Stellantis’in Maserati’yi sürdürülebilir biçimde tekrar canlandırma imkanının olmadığını düşünüyor ve bu yüzden satışın en uygun seçenek olduğunu savunuyor.

Diğer yandan, bazı üyeler ise Maserati’nin hala önemli bir değere sahip olduğunu ve tek lüks markasını kaybetmenin Stellantis için ciddi bir itibar kaybına yol açacağını düşünüyor.

GEÇEN YIL SATIŞLAR ÇAKILMIŞTI

Maserati satışlarında 2024'te yüzde 50’den fazla düşüş yaşandı ve sadece 11 bin 300 adet araç satışı gerçekleşti. Aynı zamanda Maserati 2024'te 260 milyon Euro zarar açıkladı. Marka 2023'te 141 milyon Euro kâr açıklamıştı.